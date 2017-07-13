Лавров: Россия не будет ввязываться в переговоры об условиях снятия санкций

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Россия подтверждает, что не станет ввязываться в какие-либо переговоры об условиях снятия односторонних санкций. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени К. Кербера.
"Хочу еще раз подтвердить, что Россия не будет ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций, - сказал глава российского МИД. - Мы были вынуждены, как вы знаете, ответить взаимностью и приступить к решению задач развития России, исходя из необходимости освободиться от зависимости от тех, кто оказался ненадежным партнером, и тех, кто готов, как выяснилось, приносить свои национальные интересы в жертву блоковым интересам и геополитическим играм. Печально, что расплачиваться за это во многом приходится европейцам, причем расплачиваться разрушением качества связей с нашей страной, связей, которые на протяжении десятилетий бережно укрепляли наиболее прозорливые и ответственные лидеры континента".
Лавров подчеркнул, что санкции и недобросовестная политическая и экономическая конкуренция играют крайне негативную роль для мировой стабильности.
"Крайне деструктивную роль играет резкое усиление недобросовестной конкуренции в мировой политике и экономике, - сказал он. - Применение такой открытой формы протекционизма, как односторонние рестрикции не просто незаконно, противоречит нормам международного права и принципам Всемирной торговой организации, но и подрывает доверие в международных делах, мешает налаживанию конструктивной работы по преодолению общих насущных проблем, а зачастую - бьет по инициаторам таких односторонних рестрикций".
Глава МИД РФ напомнил, что введение санкций - это прерогатива Совета безопасности ООН, которая используется исключительно для поддержания международного мира и безопасности.
Вместе с тем глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия готова к возобновлению отношений с ЕС, но станет более осмотрительной на случай возобновления конфронтационных намерений со стороны европейцев. "Кто знает россиян, тот поймет, что не в нашем характере обижаться, не в нашем характере держать зло на кого-нибудь, - сказал Лавров. - Если и когда-нибудь в Евросоюзе осознают необходимость вернуться к нормальным отношениям с Россией - в долгу не останемся; будем продвигать сотрудничество теми темпами и на ту глубину, на которую будут готовы партнеры. Но страховочную сетку от возможных новых рецидивов конфронтации мы, я думаю, сохраним".