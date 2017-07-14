Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Минске 17 июля

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в понедельник, 17 июля, в Минске. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"17 июля в Минске состоится очередное заседание СМИД ОДКБ, - сообщила дипломат. - Министры обсудят актуальные проблемы международной повестки дня, региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных к зоне ответственности организации регионах, вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, экстремизму".
"На заседании СМИД ОДКБ также предстоит рассмотреть взаимодействие государств-членов на международной арене, утвердить соответствующий план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", - информировала Захарова.
Ранее начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил, что на заседании СМИД ОДКБ предусмотрено подписание ряда документов о деятельности ОДКБ.