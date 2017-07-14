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Лавров примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Минске 17 июля

Политика
14 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В ходе заседания министры обсудят актуальные проблемы международной повестки дня, региональной безопасности и вопросы противодействия современным вызовам

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая состоится в понедельник, 17 июля, в Минске. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"17 июля в Минске состоится очередное заседание СМИД ОДКБ, - сообщила дипломат. - Министры обсудят актуальные проблемы международной повестки дня, региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных к зоне ответственности организации регионах, вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, экстремизму".

"На заседании СМИД ОДКБ также предстоит рассмотреть взаимодействие государств-членов на международной арене, утвердить соответствующий план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны", - информировала Захарова.

Ранее начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик сообщил, что на заседании СМИД ОДКБ предусмотрено подписание ряда документов о деятельности ОДКБ.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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