Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Турции занимается ситуацией, связанной с задержанием семьи из России, предположительно пытавшейся выехать в Сирию через турецкую территорию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Этим вопросом занимается российское посольство в стране, - сказала она. - Сейчас у меня дополнительной информации на этот счет нет".
Как напомнила официальный представитель МИД РФ, посольство в Турции уже направило обращение турецким властям с просьбой предоставить информацию о задержанных и в случае, если будет принято решение об их депортации, отправить их в Россию.
"Посольство очень активно занимается этим вопросом, - добавила она. - По нашей линии мы также будем отслеживать эту историю".
Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию.