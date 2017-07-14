Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Турции занимается ситуацией, связанной с задержанием семьи из России, предположительно пытавшейся выехать в Сирию через турецкую территорию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этим вопросом занимается российское посольство в стране, - сказала она. - Сейчас у меня дополнительной информации на этот счет нет".

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, посольство в Турции уже направило обращение турецким властям с просьбой предоставить информацию о задержанных и в случае, если будет принято решение об их депортации, отправить их в Россию.

"Посольство очень активно занимается этим вопросом, - добавила она. - По нашей линии мы также будем отслеживать эту историю".

Ранее в СМИ появилась информация, что в Турции задержана гражданка России с двумя детьми и гражданским мужем, предположительно, намеревавшаяся выехать в Сирию.