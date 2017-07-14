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Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы о борьбе с финансированием терроризма

Политика
14 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Документ от имени России был подписан в январе 2009 года

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу ратифицировала конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Документ был подписан от имени РФ 26 января 2009 года. 

"Ратификация конвенции российской стороной позволит повысить эффективность взаимодействия России с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества", - говорится в сопроводительных материалах.

Для реализации конвенции "определяются центральные органы, ответственные в РФ за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения финансовой разведки в конвенции". Это Министерство юстиции, Генпрокуратура и Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Оговорки

В пояснительной записке также отмечается, что ряд положений конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим законопроектом предусмотрены оговорки, учитывающие требования законодательства РФ.

"Так, имеется заявление, предусматривающее применение пункта 1 статьи 3 "Конфискационные меры" конвенции только в отношении преступлений, указанных в пункте "а" части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ. Данное заявление обусловлено положениями УК РФ, в соответствии с которыми под конфискацией имущества понимается принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора имущества (в том числе денег и ценностей), полученного в результате совершения таких преступлений", - поясняется в сопроводительных документах.

Также делаются оговорки, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.

Как отмечалось на заседании, ратификация конвенции потребует внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части, касающейся установления в отношении юридических лиц административной ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем.

Как заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, "конвенция отвечает ранее принятым Россией международным обязательствам в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

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