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Песков: РФ и США взаимодействуют в вопросах обеспечения прекращения огня на юге Сирии

Политика
14 июля, 16:13 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 14, июля. /ТАСС

Такое заявление пресс-секретарь президента РФ сделал, отвечая на вопрос, возможна ли отправка в этот регион российских военных для контроля за перемирием

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БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Россия и США взаимодействуют в обеспечении прекращения огня в зоне деэскалации на юге Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли отправка в этот регион российских военных для контроля за перемирием.

"По югу Сирии, о чем шла речь между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в плане прекращения огня, действительно осуществляется взаимодействие", - сказал Песков.

Как ранее сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, безопасность в зоне деэскалации на юге Сирии, договоренность о которой была достигнута между лидерами двух стран, на первых порах обеспечит российская военная полиция.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис в Сирии
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