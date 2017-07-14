Песков: РФ и США взаимодействуют в вопросах обеспечения прекращения огня на юге Сирии

БЕЛГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Россия и США взаимодействуют в обеспечении прекращения огня в зоне деэскалации на юге Сирии. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможна ли отправка в этот регион российских военных для контроля за перемирием.

"По югу Сирии, о чем шла речь между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в плане прекращения огня, действительно осуществляется взаимодействие", - сказал Песков.

Как ранее сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, безопасность в зоне деэскалации на юге Сирии, договоренность о которой была достигнута между лидерами двух стран, на первых порах обеспечит российская военная полиция.