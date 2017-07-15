Алиханов представил документы для регистрации на выборах в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов представил в региональную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы субъекта в сентябре 2017 года. Об этом сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь областного избиркома Анастасия Буймова.

"Алиханов, выдвинутый калининградским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", представил в избирательную комиссию Калининградской области документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора области", - рассказала она.

Буймова отметила, что необходимый для регистрации пакет документов содержит листы с подписями в поддержку кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации и финансовый отчет. В течение десяти дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Алиханов представил в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае его избрания будет наделена полномочиями члена Совета Федерации. Это - действующий сенатор Олег Ткач, пенсионер Владимир Егоров и председатель Калининградской областной думы шестого созыва Марина Оргеева.

Ранее сообщалось, что на должность губернатора Калининградской области, досрочные выборы которого назначены на 10 сентября, помимо Алиханова претендуют первый секретарь областного комитета КПРФ Игорь Ревин, а также координатор регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин, экс-депутат местной думы Владимир Султанов от "Коммунистической партии социальной справедливости" и эколог Екатерина Тимофеева от "Российской экологической партии "Зеленые".

30-летний Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 6 октября 2016 года указом президента РФ.