Лавров примет участие в заседании министров иностранных дел ОДКБ

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Как сообщили в российском дипведомстве, "министры обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, тенденции развития обстановки в сопредельных к зоне ответственности ОДКБ регионах, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, международному терроризму и экстремизму, в том числе в контексте положения дел в Афганистане, на Ближнем Востоке и Северной Африке".

Участникам заседания также предстоит утвердить соответствующий план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны для эффективного взаимодействия на международной арене. "В повестку дня заседания включен ряд документов, касающихся дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, символики сил и средств системы коллективной безопасности, совершенствования механизма формирования рабочих групп по отдельным направлениям деятельности ОДКБ", - информировали в МИД РФ.

По инициативе российской стороны в Минске будет рассмотрен проект заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в поддержку резолюции 71-й сессии Генассамблеи ООН 71/179 "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", соавторами которой являются все государства-члены ОДКБ. Киргизская сторона, в свою очередь, предложила принять на заседании СМИД ОДКБ заявление о необходимости предотвращения конфликтов в информационной сфере и выработки совместных мер по обеспечению информационной безопасности.

По сложившейся традиции СМИД ОДКБ состоится в узком и расширенном составах. Накануне заседания министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в формате встречи без галстуков. В МИД РФ рассчитывают, что минская встреча "внесет важный вклад в реализацию договоренностей президентов государств-членов ОДКБ о дальнейшем развитии союзнического взаимодействия в организации".

Об организации

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 года Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию - ОДКБ с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 года Устав ОДКБ вступил в силу. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Целью ОДКБ является отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов, но без вмешательства в их внутренние дела.

Военно-политические отношения между государствами организации носят приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами со странами, не подписавшими договор. Члены организации не могут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо действиях, направленных против других государств ОДКБ.

Агрессия в отношении одного из участников ОДКБ (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) рассматривается как агрессия против всех членов договора.