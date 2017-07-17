Российские спецслужбы проверяют информацию об уничтожении аль-Багдади

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. В Кремле пока нет точных сведений, уничтожен или нет главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.
"Каких-то более точных сведений у нас нет", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, информация поступает противоречивая, она проверяется нашими соответствующими службами", - отметил представитель Кремля.
Директор службы разведки и контртеррористических операций при МВД Ирака Абу Али аль-Басри ранее заявил, что аль-Багдади жив и скрывается на территории Сирии. 11 июля телеканал Al Sumaria сообщил, что боевики ИГ объявили о гибели аль-Багдади.
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель террориста номер один. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.