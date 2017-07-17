Сотрудники посольства РФ в Дамаске не пострадали в результате обстрела 16 июля

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Дамаске и комплекс зданий диппредставительства не пострадали в результате минометного обстрела из контролируемого террористами района 16 июля. Об этом в понедельник сообщили в МИД РФ.
"Два минометных снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами "Хейат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация) и "Фейлак ар-Рахман" столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения", - отметили в российском дипведомстве.
"По счастливой случайности обошлось без жертв и разрушений", - указали в МИД РФ.