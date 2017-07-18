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Песков: Россия по-прежнему рассчитывает на благоразумие США в вопросе о дипсобственности

Политика
18 июля, 18:26 дата обновления: 18 июля, 19:02 UTC+3

Представитель Кремля подчеркнул, что "терпение Москвы истекает"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия по-прежнему рассчитывает на благоразумие США в вопросе о возврате изъятой российский дипломатической собственности, терпение Москвы иссякает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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© EPA/JOHN TAGGART

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По его словам, вопрос не в том, "кто куда будет спешить". "Мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть все-таки ситуацию в правовое русло в соответствии с международным правом", - сказал представитель Кремля. Комментируя сделанные ранее заявления о том, что терпение Москвы в этом вопросе на исходе, Песков подтвердил, что "по-прежнему оно [терпение] истекает".

Он не стал давать оценку прошедшим переговорам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем Госсекретаря США Томасом Шенноном, отметив, что по этому вопросу нужно обращаться во внешнеполитическое ведомство.

"Наша позиция по вопросам собственности хороша известна, она не претерпела каких-либо корректировок или тем более изменений, она достаточно последовательна и абсолютно правильна, ибо исходит из принципа неприкосновенности собственности, тем более дипломатической", - подчеркнул представитель Кремля.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Вопрос о возвращении российской дипсобственности стал центральным на прошедших в понедельник в Вашингтоне консультациях в формате Рябков - Шэннон.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Песков, Дмитрий Сергеевич Рябков, Сергей Алексеевич
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