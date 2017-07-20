Косачев: закрытие программы ЦРУ в САР даст новые возможности для сотрудничества РФ и США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Закрытие программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции открывает новые возможности для взаимодействия России и США в сфере антитеррора в Сирийской Арабской Республике (САР), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Новость, разумеется, долгожданная и отличная. Такой поворот дел создает, без всякого сомнения, новые возможности для российско-американского взаимодействия в сфере антитеррора в этой стране", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Также Косачев отметил, что США обвиняют Россию во вмешательстве в конфликт в Сирии при наличии у самих "программы по вооружению и военной подготовке оппозиции в другой суверенной стране с целью свержения режима Асада".

19 июля президент США Дональд Трамп принял решение закрыть программу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками. Об этом сообщила в среду газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники в американской администрации.