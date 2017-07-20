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Песков не стал подтверждать подготовку фильма о Путине к выборам 2018 года

Политика
20 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Представитель Кремля отметил, что информация о проектах появляется после того, как они "становятся осязаемыми"

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить с журналистами на тему съемок нового телефильма о Владимире Путине к предстоящим в 2018 году выборам главы государства.

"Мы работаем над различными проектами, по мере того, как они становятся осязаемыми, мы даем об этом информацию. Пока давать какую-либо информацию считаем преждевременным", - объяснил представитель Кремля.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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