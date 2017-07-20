Косачев: РФ ждет подтверждения закрытия программы ЦРУ по поддержке оппозиции Сирии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москва надеется на подтверждение информации о том, что президент США Дональд Трамп упразднил программу, предусматривающую финансирование сирийской вооружённой оппозиции. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, выступая на четвертом Форуме молодых дипломатов.

"Я видел сообщения газеты The Washington Post, правда это пока не подтверждается Белым домом, что президент Трамп упразднил запущенную еще при Обаме программу, которая предусматривала финансирование по линии ЦРУ сирийской вооруженной оппозиции", - сообщил он.

"Если он ее упразднил, то слава богу, но давайте на секунду остановимся", - продолжил Косачев, напомнив, что речь идет о госпрограмме, реализуемой через Центральное разведывательное управление, по поставкам оружия другой стране, направленной на то, чтобы "с помощью этого оружия помочь ей [этой стране] свергнуть власть, в данном случае правительство президента Сирии Башара Асада".

"И это страна, которая чуть ли не в обморок падает, услышав о якобы вмешательстве России в внутриполитическую жизнь США, - указал Косачев. - Ну оставим это на их совести, будем надеяться, что информация (о закрытии программы США по финансированию вооружённой сирийской оппозиции - прим. ТАСС) подтвердится".

19 июля газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Трамп принял решение закрыть программу ЦРУ по оказанию поддержки и вооружению так называемой умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками.