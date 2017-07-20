Лавров 8-9 августа посетит Индонезию, 10 августа - Таиланд

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе посетит Индонезию и Таиланд. Об этом заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"8-9 августа состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарту, в ходе которого пройдут его переговоры с министром иностранных дел Республики Индонезии Ретно Марсуди, - отметил он. - 9-10 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров с рабочим визитом посетит Бангкок, где проведет переговоры с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаи, а также встретится с премьер-министром королевства Праютом Чан-Очаем.
Как сообщил Кожин, повестка переговоров в Индонезии "включает широкий круг вопросов дальнейшего наращивания российско-индонезийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также предметное обсуждение международной и региональной проблематики". "В рамках визита планируется подписание плана консультаций между МИД России и Индонезии на 2017-2019 гг., участие министра в церемонии открытия постоянного представительства Российской Федерации при АСЕАН и ряд других мероприятий", - добавил дипломат.
По словам заместитель директора Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, в ходе бесед Лаврова в Таиланде "будут предметно обсуждены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях с акцентом на реализацию достигнутых за последние два года договоренностей на высшем уровне, а также взаимодействие по международной и региональной проблематике".