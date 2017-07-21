Песков: Путин встретится с вице-президентом Ирака

Умер актер Клод РишКультура 21 июля, 13:53
Москва стала лауреатом международной премии за развитие транспортной инфраструктурыОбщество 21 июля, 13:43
Сергей Жвачкин подал документы на регистрацию на выборах губернатора Томской областиСибирь 21 июля, 13:40
"Швабе" продемонстрировал на МАКС-2017 возможности SWIR-камерыЭкономика и бизнес 21 июля, 13:37
Боксер Алоян считает честью провести бой на Красной площадиСпорт 21 июля, 13:33
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе группСпорт 21 июля, 13:23
Итоги работы Госдумы за весеннюю сессию 2017 г. ДосьеБиографии и справки 21 июля, 13:21
CAS отклонил апелляцию бывшего футболиста ЦСКА Романа ЕременкоСпорт 21 июля, 13:19
Газон на брусчатке: как Красная площадь принимала спортивные соревнованияСпорт 21 июля, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует встречу с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Такая встреча готовится", - сказал представитель Кремля.
С аль-Малики также встретится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"24 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с вице-президентом Республики Ирак, председателем коалиции "Государство закона" парламента Ирака Нури аль-Малики", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни аль-Малики совершит визит в Россию.