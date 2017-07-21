Песков: Путин встретится с вице-президентом Ирака

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует встречу с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится", - сказал представитель Кремля.

С аль-Малики также встретится спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

"24 июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с вице-президентом Республики Ирак, председателем коалиции "Государство закона" парламента Ирака Нури аль-Малики", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни аль-Малики совершит визит в Россию.