В 2017 году с участием бойцов Росгвардии уничтожены 36 боевиков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 30 боевиков уничтожены с начала 2017 года с участием сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания коллегии за первое полугодие.

"Войска национальной гвардии продолжают успешно решать задачи при проведении контртеррористических операций, в ходе которых с их участием нейтрализовано 36 бандитов и уничтожено 55 объектов их инфраструктуры", - сказали в пресс-службе. Из незаконного оборота изъято более 170 единиц оружия и свыше 37 тыс. боеприпасов.

Как отметили в ведомстве, значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны. "В первом полугодии 2017 года они обеспечили безопасность более 1 млн квартир и 171 тыс. мест хранения имущества граждан", - добавили в Росгвардии.

За шесть месяцев этого года силами нарядов вневедомственной охраны задержано и доставлено в органы внутренних дел более 10 тыс. человек, находившихся в федеральном розыске за различные преступления.

Также в пресс-службе сообщили, что сотрудники Росгвардии с начала этого года освободили 17 заложников. В результате спланированных мероприятий задержаны 164 вооруженных преступника.

"Активную роль в борьбе с преступностью продолжают играть спецподразделения Росгвардии. Силами СОБР и ОМОН при проведении специальных операций обезврежено 35 вооруженных групп, задержаны 164 вооруженных преступника, освобождены 17 заложников", - сказали в пресс-службе.

Аннулирование лицензий на использование оружия в ЧОПах

Сотрудники Росгвардии аннулировали с начала этого года около восьми тысяч лицензий на использование оружия в частных охранных предприятиях, сообщили в пресс-службе.

"В рамках контроля использования служебного оружия в частных охранных организациях проведено 8,7 тыс. проверок и выявлено 1,2 тыс. нарушений. Также составлено 2,2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, аннулировано 7,9 тыс. лицензий и разрешений", - отметили в ведомстве.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы осуществлен контроль за 4,3 млн владельцев, в пользовании которых находится свыше 6,6 млн единиц оружия. "Специалистами подразделения исполнено 1,4 млн заявлений на оказание гражданам и юридическим лицам государственных услуг в указанных сферах деятельности, из которых 75% исполнено в электронном виде", - добавили в пресс-службе.