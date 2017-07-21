Лавров: работа по оформлению южной зоны деэскалации в Сирии завершится в ближайшее время

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Работа по оформлению южной зоны деэскалации в Сирии завершится в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Опыт, который буквально на наших глазах реализуется по созданию южной зоны деэскалации с участием России, США и Иордании, по-моему, лучшее подтверждение того, что, когда мы [с США] занимаемся конкретными делами, а не спекуляциями, можем достичь результата", - отметил Лавров.

"Процесс создания зоны продолжается, основные параметры уже обговорены. Сейчас решаются детали, связанные с тем, как она будет функционировать, чтобы обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, чтобы обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ и движение мирных граждан из этой зоны и внутрь, - сказал он. - Думаю, что в самое ближайшее время эта работа будет закончена".

По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии, в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

Сконцентрироваться на одобренных СБ ООН задачах

Москва призывает Вашингтон и других внешних игроков сконцентрироваться по Сирии на задачах, одобренных СБ ООН, заявил также глава МИД РФ.

"В интервью глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что у России и США разные цели в Сирии. На уточняющий вопрос сказал, что у России цель получить незамерзающий порт в Средиземном море, - отметил министр. - Уже хорошо, что напомнили о том, что порт незамерзающий. Я читал, что у США десять баз на территории Сирии".

"Получается, что господин Помпео хочет того же, что и мы в Сирии. Только в несколько раз больше", - добавил он. По словам Лаврова, Россия свои две базы в Сирии ни от кого не прячет, которые действуют на основе межправсоглашений. "Их задача оказывать содействие в борьбе с террористами, которых там еще достаточно много", - напомнил он.

"США все-таки свои базы не очень афишируют, базы не имеют под собой правовую основу, что очевидно для всех, - продолжил глава МИД РФ. - Тем не менее, я всегда исходил из того, что у нас с США общие цели в отношении главных задач - борьбы с терроризмом и искоренении с сирийской территории "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС) и им подобных. А также реализация договоренностей о политическом урегулировании на основе резолюции СБ ООН 2254, в которой четко закреплено, что только сирийцы могут сами решать свою судьбу".

"Если эти цели почему-то перестали устраивать господина Помпео, то это печально, - сказал министр. - Я бы предпочел, чтобы все участники процесса урегулирования и борьбы с террором в Сирии, включая военных, дипломатов и спецслужб, концентрировались на задачах, одобренных консенсусом в СБ ООН".