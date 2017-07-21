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Лавров полагает, что США прекратили поддержку не всех групп оппозиции в Сирии

Политика
21 июля, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Глава МИД также не считает, что решение США отказаться от поддержки группировок в Сирии стало уступкой России

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что США не отказались полностью от поддержки группировок оппозиции в Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Как я понимаю, США поддерживают гораздо больше групп, чем те, о которых было объявлено, что они останутся без американского оружия", - сказал он.

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© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Министр не согласился с предположением журналиста телеканала, что упомянутое решение США стало уступкой России по Сирии. "Это решение было принято, как пишут американские СМИ - если, конечно, еще можно верить американским СМИ, а я пытаюсь - за несколько недель до G20 (когда состоялась первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой, в том числе, обсуждалась ситуация в Сирии - прим. ТАСС)", - указал глава МИД РФ.

Лавров не стал давать оценку заявлениям об отказе Вашингтона поддерживать ряд групп в Сирии, указав, что главным является выработка общего для всех подхода по разрешению кризиса в Сирии. "Мы, конечно, сфокусировались на зонах деэскалации, задачей которых является прекращение столкновений между правительством и вооруженной оппозицией с тем, чтобы они не атаковали друг друга. И мы надеемся, что они сконцентрируются на борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ группировка). Таким образом, логика правительства и оппозиции подписать перемирие, прекращение боевых действий - это наша логика", - отметил глава МИД РФ.

Лишь при согласии сирийцев

Иностранное военное присутствие на территории Сирии после достижения урегулирования в этой стране возможно только с согласия самих сирийцев, заявил Лавров, отвечая на вопрос об отношении России к размещению США нескольких баз и блокпостов на севере арабской страны.

"После того, как страна будет освобождена, после того, как будет достигнуто соглашение к удовлетворению всех этноконфессиональных и политических групп Сирии, то присутствие иностранных солдат или баз на территории Сирии будет легитимным только в случае согласия самих сирийцев", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ добавил, что высказанная директором ЦРУ Майклом Помпео озабоченность размещением двух российских военных баз в Сирии, когда, по сообщениям СМИ, у США таких баз и блокпостов около десяти, говорит о двойных стандартах. "Страна, которая незаконно создала десять баз в Сирии, очень озабочена двумя базами, которые созданы на основе нашего межправительственного соглашения со страной, которая является членом ООН. Что-то не так с двойными стандартами, - сказал российский министр. - И это не говоря о том, что сотни и сотни военных баз США по всему миру и вокруг России, похоже, не вызывают никакой озабоченности у мистера Помпео".

Лавров напомнил, что правительство Сирии не приглашало США для помощи в борьбе с террористами, присутствие их Вооруженных сил на сирийской территории является нелегитимным. При этом, как указал Лавров, в России исходят из того, что подобное присутствие обусловлено единственной целью - борьбой с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и другими террористами.

В среду Анатолийское агентство распространило карту территории Сирии с изображением военных баз и блокпостов США. По данным агентства, "Соединенные Штаты дислоцировали спецназ и военную технику на территории двух авиабаз и восьми блокпостов в нескольких районах на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов из партии "Демократический союз".

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Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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