Рябков: США в принципе хотят вернуть российскую дипсобственность

ТАСС, 23 июля. США готовы вернуть арестованную дипломатическую собственность РФ, но при определенных условиях. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Хотят [вернуть], но по-своему. То есть есть некий уклон в выставлении ну если не условий, то в формулировании каких-то предпосылок, каких-то рамок, в которых это может быть решено", - сказал он.

Рябков подчеркнул, что для России подобная позиция неприемлема, поскольку собственность была "нагло, нахально фактически экспроприирована". "О чем здесь можно торговаться? Давайте, верните нам то, что принадлежит нам по праву, по закону, по всем нормам, а потом мы начнем договариваться о чем-то еще", - отметил дипломат.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим комплексам был запрещен. Ответных мер РФ до сих пор не приняла.

Вопрос о возвращении российской дипсобственности стал центральным на прошедших 17 июля в Вашингтоне консультациях между Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном.