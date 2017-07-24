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Путин, Меркель, Макрон и Порошенко обсудят урегулирование на Украине

Политика
24 июля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

После телефонного разговора лидеры "нормандской четверки" могут провести личную встречу

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лидер России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Украины Петр Порошенко проведут в понедельник телефонный разговор по украинскому урегулированию. Об этой договоренности сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

После прошедших 7 июля на полях "Большой двадцатки" в Гамбурге переговоров президентов РФ и США и состоявшихся там же контактов глав России, Германии и Франции стало известно о договоренности провести в ближайшее время телефонный разговор лидеров "нормандской четверки", после которого, возможно, последует и личная встреча руководителей России, Германии, Франции и Украины.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. В феврале 2015 года Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко провели 17-часовые переговоры в Минске, в результате которых были принят комплекс мер по выполнению минских соглашений - основа для мирного урегулирования в Донбассе.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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