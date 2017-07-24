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Глава МИД РФ обсудит с вице-президентом Ирака борьбу с терроризмом

Политика
24 июля, 0:15 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Нури аль-Малики также встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Представители двух стран обсудят ситуацию в Ираке после освобождения Мосула от террористов запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Аль-Малики намерен также провести переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вечером 24 июля иракский вице-президент отправится в Санкт-Петербург, где планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства, такая встреча готовится.

Победа над террористами

10 июля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательной победе над ИГ в Мосуле. Кампания по вытеснению экстремистов из города, более трех лет находившегося под их контролем, началась в октябре прошлого года.

Как заявила координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде, последствия операции по освобождению Мосула от ИГ превзошли наихудшие ожидания ООН. Число вынужденных переселенцев превышает 700 тысяч, большинство из них - выходцы из западной части города. 320 тысяч человек размещены в лагерях для беженцев, остальные проживают у друзей и родственников или нашли укрытие в мечетях и госучреждениях.

На фоне победы над отрядами ИГ в Ираке состоящие преимущественно из курдских отрядов "Силы демократической Сирии" продолжают наступление на форпост группировки в Сирии Ракку. Ситуация на Ближнем Востоке в свете падения основных оплотов ИГ станет, как ожидается, одной из главных тем визита аль-Малики в Россию.

Будущее Мосула

Мосул - один из центров добычи нефти в Ираке, город представляет интерес для мировых, в том числе российских, компаний.

Освобождение Мосула от ИГ выводит в центр внимания вопрос о том, кто будет контролировать очищенные от террористов районы. Остроту проблеме придает то, что важную роль в борьбе с террористами сыграли отряды курдского ополчения. При этом Иракский Курдистан (неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака) намерен уже осенью этого года провести референдум о независимости региона.

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Персоны
Нури, Малики, аль- Лавров, Сергей Викторович Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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Борьба с "Исламским государством"
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