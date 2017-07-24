Депутат предлагает создать межведомственную комиссию для доработки проекта о молодежи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) считает необходимым создать межведомственную комиссию для доработки законопроекта о молодежной политике.

Ранее правительство РФ не поддержало соответствующую инициативу депутатов "Единой России" и ЛДПР. Законопроект "О государственной молодежной политике в РФ" был внесен в июне 2016 года по инициативе Свищева, занимавшего на тот момент пост главы думского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, а также по инициативе депутатов Госдумы Римы Баталовой, Марата Бариева, Николая Валуева, Павла Федяева и других. Проект закона представляет из себя базовый нормативный правовой акт, регламентирующий отношения, возникающие в ходе реализации государственной молодежной политики.

В своем отзыве на документ кабмин, в частности, указал, что "закрепление федеральным законом осуществления определенных полномочий за конкретным государственным органом субъекта РФ, организация деятельности которого определяется субъектом РФ самостоятельно, противоречит принципам организации государственной власти, установленным федеральными законами".

Кроме того, "законопроект не учитывает положения Бюджетного кодекса РФ, поскольку для реализации предлагаемых законопроектом решений потребуются дополнительные бюджетные ассигнования из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ". "В связи с изложенным правительство РФ законопроект в представленной редакции не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина.

Как отметил Свищев, необходимость принятия федерального закона о молодежи в России уже давно назрела. "Уже много лет вопрос об этом стоит, я и мои коллеги предложили основательный документ, но его не поддерживают, опять эта тема откладывается... Но закон ведь нужен", - заявил Свищев журналистам.

"Если в нашем законопроекте есть положения, которые не устраивают, надо собирать межведомственную комиссию с вовлечением профильных сторон. Надо обсуждать эту тему, надо принимать закон о молодежи", - подчеркнул депутат. "А когда его просто снова откладывают, не поддерживают, складывается мнение, что правительство не думает о нашей молодежи", - добавил либерал-демократ. Как отметил Свищев, "в законопроект были включены многие предложения, которые прошли экспертную проработку".

Диалог с правительством необходим

С идеей Свищева создать межведомственную комиссию согласна и другой автор данного законопроекта, член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова ("Единая Россия"). "Я думаю, что в России уже давно назрел этот вопрос. Этот законопроект мы уже обсуждаем несколько созывов, и вроде все согласны с необходимостью такого закона, он уже и готов, но правительство нас не слышит. Я думаю, действительно правительству надо выходить и с нами работать", - заявила она.

"Закон о молодежной политике нужен, а как иначе? Этот вопрос требует отдельного внимания. Я готова в этом участвовать, быть в комиссии, готова встречаться. Уже сколько можно этот закон держать, в шестом созыве [Госдумы] не раз его обсуждали и вроде думали, вот-вот он выходит, а нет - опять правительство нас не поддерживает", - сказала Баталова.

Еще один автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев ("Единая Россия") напомнил о поручении президента РФ разработать законопроект о молодежной политике. Также, по его словам, эта тема звучала в докладе премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме.

"Межведомственную [комиссию] обязательно нужно. Мы можем сколько угодно разрабатывать "тело", текст закона, но если не будем приглашать ФОИВы [федеральные органы исполнительной власти], не получится ничего, поэтому межведомственную [комиссию] обязательно надо", - отметил Валуев.

Он подчеркнул, что проект закона о молодежной политике "очень большой, конечно, непросто все согласовать". "Надо будет биться и с Минфином", - не исключил парламентарий. "Закон о молодежной политике регулирует по большому счету все усилия государства как на будущее, так и на нынешнее время, он необходим. Он регулирует и определяет меры господдержки для всего того, что входит в понятие "молодежная политика", а это огромное количество направлений, программ, которые будут под это разработаны", - заключил депутат.