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Россия готова содействовать в урегулировании кризиса вокруг Катара

Политика
24 июля, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

РФ заинтересована в поиске таких решений, которые будут приемлемы для всех участников процесса, отметил глава российского МИД Сергей Лавров

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Катара, если действующие посредники сочтут такую помощь необходимой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью курдскому телеканалу Rudaw.

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© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

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Тиллерсон призвал участников кризиса в Персидском заливе к диалогу

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учета взаимных озабоченностей, поиска таких решений, которые будут приемлемы для всех участников этого процесса, - сказал он. - Мы поддерживаем посреднические усилия, которые предпринимает эмир Кувейта [шейх] Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Если в рамках этих усилий или в дополнение к ним все стороны сочтут, что Россия может также сделать что-то полезное, мы будем готовы откликнуться на такие обращения".

Лавров подчеркнул, что РФ находится "в контакте практически со всеми участниками этого конфликта". Он также отметил, что Россия видит "усилия, которые предпринимают другие страны, заинтересованные в нормализации ситуации в районе Персидского залива".

"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон был в регионе с достаточно активной миссией, - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. - Как я понимаю, Франция и Великобритания тоже были бы готовы помочь. Мы будем поддерживать все, что ведет к недопущению ситуации, когда этот важнейший регион мира будет превращен в зону хронического кризиса".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Ранее четыре страны выдвинули 13 требований, которые в Дохе отвергли, 5 июля на встрече в Каире главы МИД "квартета" обозначили шесть принципов, которым должно следовать руководство Катара для восстановления отношений. Среди них - прекращение финансирования терроризма, отказ от пропаганды экстремистских идей, сотрудничество с международным сообществом в борьбе с террором.

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Катар Россия
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