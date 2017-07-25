Наблюдатели создадут соцсеть для сбора информации о ходе выборов 10 сентября

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Молодежные общественные организации создадут интернет-портал в формате социальной сети, на котором будут публиковать текстовую и визуальную информацию о ходе выборов в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщил во вторник один из организаторов проекта, член Клуба политических дебатов Владислав Федоров.

"Наиболее перспективным, по моему мнению, инструментом объединения наших усилий может быть информационный интернет-портал, такая социальная сеть наблюдателей, которые будет сообщать о происходящих избирательных процессах в единый день голосования 10 сентября", - сказал он журналистам.

Федоров отметил, что интернет-портал будет доступен каждому гражданину России, который желает поработать на выборах наблюдателем и "сделать наши выборы более прозрачными, более честными, более конкурентными".

Желающих будут регистрировать в социальной сети и готовить к работе наблюдателями. "Мы будем работать с ними, готовить их, если их профессиональная компетенция недостаточна. Если они будут готовы, мы предоставим их тем политическим партиям и кандидатам, которые будут заинтересованы в наблюдателях на выборах, потому что далеко не у всякой партии, всякого кандидата есть достаточное количество наблюдателей", - пояснил Федоров.

Он рассказал, что на портале будет размещена карта выборов, на которой будет собрана информация о размещении избирательных участков, о том, где работают наблюдатели, о нарушениях, фиксируемых ими. "Все сообщения, которые будут поступать на эту карту, мы будем проверять, эти сообщения не должны носить характер огульной критики", - подчеркнул политолог.

Отправлять информацию на сайт наблюдатели будут с помощью специального мобильного приложения. "Наиболее удобно вооружить наших наблюдателей мобильным приложением, при помощи которого наблюдатель может снимать нарушения, если они будут, и просто сообщать, что происходит на участке. Текстовая трансляция будет доступна рядовому пользователю", - сказал Федоров.

Кого выбирают 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В общей сложности в единый день голосования пройдет более 5,8 тыс. выборов и референдумов разного уровня, голосование не будет проводиться только в трех регионах - Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.