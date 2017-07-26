Истекает срок приема документов для регистрации кандидатов в Госдуму по двум округам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии Ленинградской и Брянской области в среду завершают прием документов для регистрации кандидатов на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК РФ.

По словам собеседника агентства, на данный момент в Кингисеппском одномандатном округе документы для регистрации подали девять кандидатов от девяти партий, из них шестеро уже зарегистрированы. Все кандидаты представляют партии, освобожденные от сбора подписей на думских выборах.

В Брянском округе документы для регистрации в избирком представили 10 кандидатов от партий и два самовыдвиженца, регистрацию прошли пока четверо. "При этом кандидату от партии "Великое Отечество" и самовыдвиженцам надо сдать подписи избирателей", - отметил собеседник агентства.

Комиссии должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента получения документов.

Правом участвовать в довыборах в Госдуму без сбора подписей имеют парламентские партии, партии, набравшие на прошлых думских выборах более 3%, и партии, имеющие представительство в региональных заксобраниях. Партий с такой льготой, как и на выборах в Госдуму, 14, их состав не изменился. Это парламентские "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", ПАРНАС, "Зеленые" и "Гражданская сила".

Кандидаты от других партий и самовыдвиженцы обязаны собрать подписи 3% избирателей одномандатного округа для того, чтобы быть зарегистрированными на выборах.

Почему проводятся довыборы в Госдуму

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и в Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.

Кандидаты в губернаторы

Срок подачи кандидатами на пост главы региона подписных листов, необходимых для преодоления так называемого муниципального фильтра и регистрации на выборах, в большинстве регионов также истекает в среду вечером.

Как сообщили ТАСС в ЦИК РФ, сроки этапов избирательных кампаний в регионах разные, но в подавляющем большинстве субъектов прием документов, необходимых для регистрации, завершится в 18:00 по местному времени 26 июля. Этот процесс уже закончился в Ярославле, Бурятии, Калининградской области и Севастополе. В 11 регионах прием документов завершается 26 июля. В Белгородской области срок предоставления документов для регистрации заканчивается в 18:00 31 июля.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: : Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. По данным на сайте ЦИК РФ, всего на выборы в 16 регионах выдвинулись 104 кандидата - 103 от 24 партий и один самовыдвиженец в Кировской области, где законом предусмотрено самовыдвижение.

Первые итоги регистрации

Регистрация кандидатов завершилась только в Бурятии, Калининграде, Ярославле и Севастополе.

Бороться за пост главы Севастополя будут врио губернатора Дмитрий Овсянников, выдвинутый "Единой Россией", Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от "Патриотов России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). В регистрации было отказано пяти кандидатам, в том числе Сергею Бабурину ("Российский общенародный союз"), не сдавшему подписи, и Вадиму Колесниченко ("Великое Отечество"), потому что он собрал подписи в свою поддержку в семи муниципалитетах, а по закону нужно собрать их не менее чем в восьми муниципалитетах.

В Бурятии из шести выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали четверо. При этом трех кандидатов - врио главы республики Алексея Цыденова ("Единая Россия"), Сергея Дороша (ЛДПР) и Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") избирком зарегистрировал, а представителю КПРФ, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву в регистрации было отказано из-за нехватки подписей муниципальных депутатов.

В Ярославской области зарегистрированы пять кандидатов: врио губернатора Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), Сергей Балабаев ("Парнас"), Кирилл Панько ("Коммунисты России"), Михаил Парамонов (КПРФ) и Андрей Ватлин (ЛДПР). Кандидат от "Яблока" Олег Виноградов не предоставил своевременно необходимое количество подписей в избирком и не был зарегистрирован.

На пост губернатора Калининградской области по итогам регистрации претендуют четыре человека: врио главы региона Антон Алиханов ("Единая Россия"), Игорь Ревин (КПРФ), Евгений Мишин (КПРФ) и Екатерина Тимофеева ("Зеленые"). Кандидату от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Владимиру Султанову избирательная комиссия отказала в регистрации, поскольку он не предоставил своевременно необходимые для этого документы.

Дискуссии о муниципальном фильтре

Губернаторские выборы вновь активизировали дискуссию о муниципальном фильтре. По закону кандидаты должны собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть допущенными к участию в выборах. Количество подписей варьируется от 5% до 10% от общего количества муниципалов, этот порог устанавливают местные власти.

О невозможности преодолеть муниципальный фильтр заявил баллотировавшийся на пост губернатора Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Партия "Яблоко", которая его выдвинула, призвала отменить муниципальный фильтр. Кроме того, выдвижение Ройзмана сопровождалось скандалами и взаимными упреками между "Яблоком" и Центризбиркомом.

Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того как свердловское региональное отделение партии не смогло выдвинуть кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию. При этом в ЦИК впоследствии заявили, что бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. В "Яблоке" с претензиями ЦИК не согласились, хотя выводы комиссии подтвердило Министерство юстиции.

"Яблоко" выпустило заявление о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана. Памфилова в ответ призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены муниципального фильтра и напомнила, что она сама и многие партии давно выступают за подобную реформу. "Яблоко" также не стало выдвигать кандидата на пост главы Карелии из-за муниципального фильтра.

О том, что муниципальный фильтр служит способом недопуска до выборов сильных кандидатов, заявляли в КПРФ. Кандидата от партии на выборах главы Бурятии, члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева не зарегистрировали из-за отсутствия достаточного количества подписей муниципальных депутатов из необходимого количества районов.

Памфилова ранее заявляла, что муниципальный фильтр в будущем может быть отменен. По ее словам, об этом шла речь на первом заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.