Истекает срок приема документов для регистрации кандидатов в Госдуму по двум округам

Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobilЭкономика и бизнес 26 июля, 1:25
Трамп заявил, что глава Apple лично обещал ему построить в США три крупных заводаЭкономика и бизнес 26 июля, 0:53
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФМеждународная панорама 26 июля, 0:19
Гол Эменике помог "Олимпиакосу" обыграть "Партизан" в квалификации Лиги чемпионовСпорт 26 июля, 0:03
WSJ: Трамп назвал Гэри Кона одним из кандидатов на пост главы ФРСЭкономика и бизнес 25 июля, 23:53
Кендрик Ламар лидируют по числу номинаций на MTV Video Music AwardsКультура 25 июля, 23:48
Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
Гончаренко: богатый опыт ЦСКА в Лиге чемпионов сказался в матче с АЕКомСпорт 25 июля, 22:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Избирательные комиссии Ленинградской и Брянской области в среду завершают прием документов для регистрации кандидатов на довыборах в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Об этом сообщили ТАСС в ЦИК РФ.
По словам собеседника агентства, на данный момент в Кингисеппском одномандатном округе документы для регистрации подали девять кандидатов от девяти партий, из них шестеро уже зарегистрированы. Все кандидаты представляют партии, освобожденные от сбора подписей на думских выборах.
В Брянском округе документы для регистрации в избирком представили 10 кандидатов от партий и два самовыдвиженца, регистрацию прошли пока четверо. "При этом кандидату от партии "Великое Отечество" и самовыдвиженцам надо сдать подписи избирателей", - отметил собеседник агентства.
Комиссии должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента получения документов.
Правом участвовать в довыборах в Госдуму без сбора подписей имеют парламентские партии, партии, набравшие на прошлых думских выборах более 3%, и партии, имеющие представительство в региональных заксобраниях. Партий с такой льготой, как и на выборах в Госдуму, 14, их состав не изменился. Это парламентские "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", а также "Яблоко", Партия роста, "Патриоты России", "Гражданская платформа", "Коммунисты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", ПАРНАС, "Зеленые" и "Гражданская сила".
Кандидаты от других партий и самовыдвиженцы обязаны собрать подписи 3% избирателей одномандатного округа для того, чтобы быть зарегистрированными на выборах.
Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и в Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.
Срок подачи кандидатами на пост главы региона подписных листов, необходимых для преодоления так называемого муниципального фильтра и регистрации на выборах, в большинстве регионов также истекает в среду вечером.
Как сообщили ТАСС в ЦИК РФ, сроки этапов избирательных кампаний в регионах разные, но в подавляющем большинстве субъектов прием документов, необходимых для регистрации, завершится в 18:00 по местному времени 26 июля. Этот процесс уже закончился в Ярославле, Бурятии, Калининградской области и Севастополе. В 11 регионах прием документов завершается 26 июля. В Белгородской области срок предоставления документов для регистрации заканчивается в 18:00 31 июля.
Высших должностных лиц выбирают в этом году в единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: : Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. По данным на сайте ЦИК РФ, всего на выборы в 16 регионах выдвинулись 104 кандидата - 103 от 24 партий и один самовыдвиженец в Кировской области, где законом предусмотрено самовыдвижение.
Регистрация кандидатов завершилась только в Бурятии, Калининграде, Ярославле и Севастополе.
Бороться за пост главы Севастополя будут врио губернатора Дмитрий Овсянников, выдвинутый "Единой Россией", Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от "Патриотов России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС). В регистрации было отказано пяти кандидатам, в том числе Сергею Бабурину ("Российский общенародный союз"), не сдавшему подписи, и Вадиму Колесниченко ("Великое Отечество"), потому что он собрал подписи в свою поддержку в семи муниципалитетах, а по закону нужно собрать их не менее чем в восьми муниципалитетах.
В Бурятии из шести выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали четверо. При этом трех кандидатов - врио главы республики Алексея Цыденова ("Единая Россия"), Сергея Дороша (ЛДПР) и Батодалая Багдаева ("Коммунисты России") избирком зарегистрировал, а представителю КПРФ, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву в регистрации было отказано из-за нехватки подписей муниципальных депутатов.
В Ярославской области зарегистрированы пять кандидатов: врио губернатора Дмитрий Миронов ("Единая Россия"), Сергей Балабаев ("Парнас"), Кирилл Панько ("Коммунисты России"), Михаил Парамонов (КПРФ) и Андрей Ватлин (ЛДПР). Кандидат от "Яблока" Олег Виноградов не предоставил своевременно необходимое количество подписей в избирком и не был зарегистрирован.
На пост губернатора Калининградской области по итогам регистрации претендуют четыре человека: врио главы региона Антон Алиханов ("Единая Россия"), Игорь Ревин (КПРФ), Евгений Мишин (КПРФ) и Екатерина Тимофеева ("Зеленые"). Кандидату от Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) Владимиру Султанову избирательная комиссия отказала в регистрации, поскольку он не предоставил своевременно необходимые для этого документы.
Губернаторские выборы вновь активизировали дискуссию о муниципальном фильтре. По закону кандидаты должны собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть допущенными к участию в выборах. Количество подписей варьируется от 5% до 10% от общего количества муниципалов, этот порог устанавливают местные власти.
О невозможности преодолеть муниципальный фильтр заявил баллотировавшийся на пост губернатора Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Партия "Яблоко", которая его выдвинула, призвала отменить муниципальный фильтр. Кроме того, выдвижение Ройзмана сопровождалось скандалами и взаимными упреками между "Яблоком" и Центризбиркомом.
Ройзман был выдвинут бюро партии "Яблоко" после приостановки полномочий регионального отделения. Это произошло после того как свердловское региональное отделение партии не смогло выдвинуть кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию. При этом в ЦИК впоследствии заявили, что бюро партии не имело права выдвигать кандидата в губернаторы, так как это не предусмотрено федеральным законодательством. В "Яблоке" с претензиями ЦИК не согласились, хотя выводы комиссии подтвердило Министерство юстиции.
"Яблоко" выпустило заявление о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана. Памфилова в ответ призвала "Яблоко" не "паразитировать" на идее отмены муниципального фильтра и напомнила, что она сама и многие партии давно выступают за подобную реформу. "Яблоко" также не стало выдвигать кандидата на пост главы Карелии из-за муниципального фильтра.
О том, что муниципальный фильтр служит способом недопуска до выборов сильных кандидатов, заявляли в КПРФ. Кандидата от партии на выборах главы Бурятии, члена Совета Федерации Вячеслава Мархаева не зарегистрировали из-за отсутствия достаточного количества подписей муниципальных депутатов из необходимого количества районов.
Памфилова ранее заявляла, что муниципальный фильтр в будущем может быть отменен. По ее словам, об этом шла речь на первом заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.