Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительства

Заявление о включении вас в списки избирателей можно подать там, где вы собираетесь проголосовать. За 45 дней до выборов вы можете обратиться в местную территориальную избирательную комиссию, а за 10 дней до выборов — в участковую.

То же самое вы можете сделать в своем избиркоме, если еще не уехали, но точно знаете, что в этот день будете находиться в другом месте. Информацию о вас передадут на конкретный участок, там вас включат в список, и вы сможете проголосовать.

Крайний срок подачи таких заявлений — за пять дней до голосования.