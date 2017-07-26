Делегация МПС посетит Сирию в августе-сентябре

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представители десятка национальных парламентов в конце августа - начале сентября по линии Межпарламентского союза (МПС) посетят Сирию. Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
"Сейчас этот проект пока в стадии проговора, но рабочая группа в МПС уже создана, мне доверено ее возглавить, и мы планируем в конце августа - начале сентября организовать поездку членов национальных делегаций по Межпарламентскому союзу, а в рабочую группу вошли представители 10 национальных парламентов, мы планируем организовать такую поездку для наших коллег в Сирийскую Арабскую Республику", - сказал Косачев.
Он напомнил, что в конце декабря прошлого года состоялась аналогичная поездка в Сирию членов Совфеда и депутатов Европарламента.
"Тогда мы услышали от наших сирийских коллег просьбу оказать содействие в том, чтобы реальная информация о происходящем в Сирии становилась известна как можно большему числу национальных парламентов и были организованы телемосты из Сирии с депутатами из западных стран и Европарламента", - сказал Косачев. Он добавил, что сейчас то, что обсуждалось во время телемостов, парламентарии стараются реализовать в рамках российской инициативы в Межпарламентском союзе по запуску диалога по сирийскому вопросу между членам МПС, участниками женевских и астанинских переговоров и сирийскими парламентариями. Сенатор отметил, что переговорщиков в Женеве и Астане попросят наладить межпарламентский диалог.