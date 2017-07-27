Мониторинговая группа СПЧ проследит за ходом региональных выборов 10 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мониторинговая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) следит за ходом региональных избирательных кампаний, которые завершатся в единый день голосования 10 сентября. Об этом сообщил в четверг член Совета, один из сопредседателей мониторинговой группы Игорь Борисов.

"У нас создана мониторинговая группа, в которой я являюсь сопредседателем, и мы ведем мониторинг избирательных процедур", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Борисова, эксперты группы выезжают в регионы и на местах следят за ходом выборов. "Мы ведем достаточно комплексное исследование, связанное с процедурами выдвижения и регистрации кандидатов. В ближайшее время мы его обнародуем", - отметил член СПЧ.

Мониторинговая группа СПЧ для наблюдения за выборами впервые была создана в 2015 году, также она работала во время выборов в Госдуму в 2016 году.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.