Единороссы выдвинули 1265 кандидатов на региональные выборы 10 сентября

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Единороссы по итогам региональных конференций выдвинули 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания и представительные органы административных центров. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Кроме того, в Якутске будет избираться глава города. Первая конференция состоялась 21 июня в Республике Саха (Якутия), завершающая - 24 июля в Ярославской области.

"Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей", - приводит пресс-служба слова секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова. "Наши кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования", - добавил он.

"Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы, и каждому из них я желаю успехов", - подчеркнул политик.

В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля 2017 года.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.