Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы выдвинули 1265 кандидатов на региональные выборы 10 сентября

Политика
27 июля, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Процесс подачи документов в региональные и местные избиркомы завершится 31 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Единороссы по итогам региональных конференций выдвинули 1265 кандидатов на 677 замещаемых мандатов в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в законодательные собрания и представительные органы административных центров. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Кроме того, в Якутске будет избираться глава города. Первая конференция состоялась 21 июня в Республике Саха (Якутия), завершающая - 24 июля в Ярославской области.

"Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей", - приводит пресс-служба слова секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова. "Наши кандидаты провели сотни встреч, участвовали в сходах граждан, имеют опыт участия в дебатах в рамках процедуры предварительного голосования", - добавил он.

"Однако сейчас начинается горячая пора, активная фаза избирательной кампании, каждому кандидату предстоит много работы, и каждому из них я желаю успехов", - подчеркнул политик.

В настоящее время идет процесс подачи документов в региональные и местные избирательные комиссии на выдвижение кандидатов, который завершится 31 июля 2017 года.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Рогозин поручил посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российских артистов
3
Московские хирурги за полчаса разделили сиамских близнецов
4
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
5
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
6
Саакашвили указал ложные сведения в заявлении на гражданство Украины
7
В Абхазии разбился легкомоторный самолет с тремя россиянами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама