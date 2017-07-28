Песков заявил о преждевременности информации о главе предвыборного штаба Путина

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию СМИ о том, что предвыборный штаб Владимира Путина может возглавить глава администрации Кремля Антон Вайно, преждевременными и гипотетическими рассуждениями.

"Это гипотетические рассуждения. Пока никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня", - заявил представитель Кремля журналистам.

"Поэтому это [сообщения СМИ] не что иное, как такие чисто гипотетические, ни на чем не основанные рассуждения", - подчеркнул Песков.

Некоторые СМИ, ссылаясь на источники, близкие к администрации президента, сообщили, что избирательный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2018 г. может возглавить руководитель его администрации Антон Вайно. Концепция работы штаба будет зависеть от того, каким способом Путин будет выдвигаться в президенты.

Имя руководителя штаба будет названо после создания инициативной группы, которая выдвинет кандидата, а функционировать штаб начнет после того, как кандидат откроет избирательный счет.

Традиционно штаб возглавляет кто-то из руководства администрации, но бывали и исключения.