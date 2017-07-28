Рогозин назвал инцидент в румынском воздушном пространстве демаршем в адрес Додона

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал решение властей Румынии не пропускать гражданский самолет, на котором российская делегация направлялась в Молдавию для переговоров с Игорем Додоном, "демаршем в адрес молдавского президента". Такое мнение он высказал ТАСС.

Российский вице-премьер особо подчеркнул, что "сегодня утром Додон проговорил все детали визита с послом России Фаритом Мухаметшиным". "По сути дела это еще и демарш в адрес молдавского президента", - сказал Рогозин.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Игорем Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Однако воздушные власти Румынии не дали разрешения на пролет авиалайнера через свое воздушное пространство. Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство и в посадке в Будапеште.

Ранее вокруг визита вице-премьера России в Кишиневе разразился скандал. Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) указало российскому послу Фариту Мухаметшину на "нецелесообразность проведения в одностороннем порядке" мероприятий по случаю юбилея миротворческой операции.

В ведомстве напомнили позицию правительства Молдавии, которое настаивает на замене российских миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей. Со своей стороны, премьер Павел Филип, представляющий сформировавшую правящую проевропейскую коалицию Демократическую партию, приветствовал визит Рогозина. Но отметил, что "его прибытие на военном самолете невозможно".

Так чиновник прокомментировал сообщения местных СМИ о том, что российская делегация планирует прилететь на транспортниках Министерства обороны РФ. Хотя Рогозин назвал эту информацию "чушью", группа молдавских активистов призвала власти объявить российского политика персоной нон-грата и разместила онлайн-петицию в поддержку этой инициативы.