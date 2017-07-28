Ревенко: депутаты должны быть более открытыми для избирателей, в том числе в соцсетях

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы должны стремиться быть более открытыми для общения с избирателями, в том числе в социальных сетях. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета "Единой России", член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
Как сообщил он в пятницу на заседании экспертного совета по развитию информационного общества и средств массовой коммуникации Молодежного парламента при нижней палате, одним из главных направлений работы Госдумы седьмого созыва является курс на открытость, в том числе через деятельность в соцсетях.
"В связи с этим мы обратились к нашим депутатам с предложением активнее включиться в эту работу", - сказал депутат, которого цитирует пресс-служба единороссов.
Ревенко, курирующий деятельность партийных платформ "Единой России", напомнил, что их страницы в соцсетях недавно были обновлены. "Это нужно как для того, чтобы информировать аудиторию о своей деятельности, так и для того, чтобы наши коллеги получали дополнительную информацию для обсуждения", - пояснил он.
Депутат добавил, что планируется обновить сайт Госдумы. Работа над созданием нового сайта началась сразу после выборов в прошлом году.
"Также у нас запускается парламентское телевидение, главой наблюдательного совета [АНО "Парламентское телевидение"] является вице-спикер Госдумы Петр Толстой, работа пока что в самом начале", - отметил он. По мнению Ревенко, это позволит дополнительно информировать граждан о работе парламента.
Ревенко также указал на то, что теперь парламентские слушания проходят в новом формате в зале пленарных заседаний, где собираются не только депутаты и эксперты, но и граждане, представляющие разные регионы.
"В качестве примера приведу обсуждение законопроекта о защите прав дольщиков. Это, на мой взгляд, прямым образом влияет на доверие, о котором я говорил. Когда мы слушаем людей, то фиксируем их мнение и учитываем его в своей работе", - заключил парламентарий.