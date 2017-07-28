Полпред президента: каждый глава региона Северного Кавказа на своем месте

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ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Полпред президента РФ в СКФО Олег Белавенцев считает, что каждый из руководителей регионов Северного Кавказа находится на своем месте. Об этом он сообщил в интервью ТАСС и порталу "Это Кавказ".
"Каждый глава региона на своем месте. Для меня важно, чтобы они руководствовались не только интересами малой родины, а строили работу на благо России. Это главное", - отметил Белавенцев.
Полпред также отметил, что постоянно поддерживает профессиональные отношения с руководителями регионов округа.
"Я на государевой службе, понимаете? И приехал сюда не кунаков искать, дома ни у кого из глав тоже не был. Не считаю, что на данном этапе это нужно, а дальше жизнь покажет", - отметил он.