Путин обсудил с Совбезом РФ создание зон деэскалации в Сирии и отношения с США

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестке дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивалось также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", - сказал Песков.