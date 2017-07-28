Путин обсудил с Совбезом РФ создание зон деэскалации в Сирии и отношения с США

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестке дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивалось также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США", - сказал Песков.