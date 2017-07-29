Рогозин: правительство Молдавии отказывается решать вопросы в отношениях с РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетовал на то, что правительство Молдавии не выходит на контакт с российской стороной для решения принципиальных вопросов в двусторонних отношениях.

В эфире телеканала "Россия 24" Рогозин отметил, что в ходе его несостоявшегося визита в Молдавию на юбилей миротворческой операции на Днестре планировалось обсудить, в частности, вопросы российско-молдавских отношений на межправительственном уровне. Рогозин посетовал, что представители молдавского правительства на предыдущих переговорах полгода назад выпрашивали преференции в различных сферах - транзита, поставок яблок и вина, миграции и т. д. "Мы же не хотим, чтобы это задевало интересы простых людей, шли навстречу", - рассказал вице-премьер. Между тем, продолжил он, "когда понадобилось решать принципиально вопросы с участием правительства Молдовы", оно перестало выходить на контакт.

"Забавная, конечно, ситуация, но в принципе это характеризует нынешнее молдавское руководство", - заключил Рогозин, отметив, что, по его мнению, правительство Молдавии "находится на контроле" у одной конкретной группы, "которая держит в своих руках всю эту бедную страну". Он уточнил, что, по его мнению, речь идет об "олигархе [Владимире] Плахотнюке", который является гражданином России. "Как я думаю, гражданином и еще стран пятидесяти, - добавил Рогозин. - По сути дела, он главный кукловод Молдавии, именно его рук дела вся эта история, по крайней мере, наши молдавские источники и в том числе источники очень авторитетные указывают именно на него".

"То есть, мы имеем дело сегодня в Молдове не с законной властью, которая избрана народом, а просто с мафиозной группой, которая крутит и вертит молдавскими политиками", - заключил Рогозин.