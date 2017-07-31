В Кремле не знают, может ли сокращение персонала посольства США сказаться на выдаче виз

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Кремль не делает прогнозов относительно того, может ли сокращение численности дипломатов и работников посольства США в РФ сказаться на сроках выдачи американских виз россиянам.

"Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в посольство США", - заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.