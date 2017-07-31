Путин передаст главе Калмыкии обращения жителей республики на "Прямую линию"

Санкт-Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте в 2018 годуСпорт 31 июля, 12:45
Тренерский штаб сборной России по фехтованию не претерпит изменений до ОИ-2020Спорт 31 июля, 12:43
Песков: у Кремля нет сомнений, что ужесточение санкций США против РФ обретет форму законаПолитика 31 июля, 12:31
Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизниКультура 31 июля, 12:19
Источник: немецкий защитник Бадштубер отказался переходить в "Спартак"Спорт 31 июля, 12:17
Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.Транспорт 31 июля, 12:16
Макфол: россиянам, возможно, придется месяцами ожидать выдачи виз в СШАМеждународная панорама 31 июля, 12:11
Избирком отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах свердловского губернатораПолитика 31 июля, 12:03
"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме НовороссийскаТранспорт 31 июля, 11:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Владимир Путин встретится в понедельник с главой Калмыкии Алексеем Орловым и передаст ему обращения жителей республики на "Прямую линию" президенту. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Москве, у него рутинная работа, нет публичных мероприятий, целый ряд встреч и совещаний. Публичной будет встреча с главой Калмыкии Алексеем Орловым", - сказал Песков.
Он добавил, что президент продолжает работать с главами регионов. "Он сейчас ввел новую практику - использовать материалы "Прямой линии", массив обращений на "Прямую линию" для общения с каждым губернатором, чтобы ставить предметные вопросы, связанные с конкретными обращениями граждан", - пояснил представитель Кремля.
Кроме того, по словам Пескова, Путин обсудит с Орловым и текущие вопросы, касающиеся ситуации в регионе.