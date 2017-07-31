Путин передаст главе Калмыкии обращения жителей республики на "Прямую линию"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Владимир Путин встретится в понедельник с главой Калмыкии Алексеем Орловым и передаст ему обращения жителей республики на "Прямую линию" президенту. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве, у него рутинная работа, нет публичных мероприятий, целый ряд встреч и совещаний. Публичной будет встреча с главой Калмыкии Алексеем Орловым", - сказал Песков.

Он добавил, что президент продолжает работать с главами регионов. "Он сейчас ввел новую практику - использовать материалы "Прямой линии", массив обращений на "Прямую линию" для общения с каждым губернатором, чтобы ставить предметные вопросы, связанные с конкретными обращениями граждан", - пояснил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, Путин обсудит с Орловым и текущие вопросы, касающиеся ситуации в регионе.