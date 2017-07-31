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Путин передаст главе Калмыкии обращения жителей республики на "Прямую линию"

Политика
31 июля, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин обсудит с Алексеем Орловым и текущие вопросы, касающиеся ситуации в регионе

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Владимир Путин встретится в понедельник с главой Калмыкии Алексеем Орловым и передаст ему обращения жителей республики на "Прямую линию" президенту. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве, у него рутинная работа, нет публичных мероприятий, целый ряд встреч и совещаний. Публичной будет встреча с главой Калмыкии Алексеем Орловым", - сказал Песков.

Он добавил, что президент продолжает работать с главами регионов. "Он сейчас ввел новую практику - использовать материалы "Прямой линии", массив обращений на "Прямую линию" для общения с каждым губернатором, чтобы ставить предметные вопросы, связанные с конкретными обращениями граждан", - пояснил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, Путин обсудит с Орловым и текущие вопросы, касающиеся ситуации в регионе.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
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Орлов, Алексей Маратович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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