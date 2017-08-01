МИД РФ поддержал украинского летчика Акопова, подпавшего под критику на родине

ТАСС, 1 августа. Министерство иностранных дел России выразило во вторник поддержку украинскому летчику Александру Акопову, попавшему под шквал критики на родине из-за симпатий к РФ.

"Александр, то, что вы совершили, - вне политики. Спасибо вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на родине, приезжайте - всегда Вам рады", - говорится в сообщении на странице МИД в Facebook.

В прошлый четверг, 27 июля, на высоте около 1,2 тысячи метров над землей мощный град обрушился на пассажирский самолет турецкой авиакомпании AtlasGlobal, командиром которого был Акопов. Лайнер со 121 пассажиром на борту и шестью членами экипажа оказался поврежден, стекло в кабине пилотов треснуло, а нос воздушного судна был помят. Пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета - Стамбул - и виртуозно выполнил приземление поврежденной машины в трудных погодных условиях.

"Александр Акопов стал героем, вслепую посадившим побитый градом самолет в аэропорту Стамбула. Поступку украинца аплодирует весь мир", - написал в субботу в Twitter президент Украины Петр Порошенко, наградивший пилота орденом "За мужество". Однако позже пользователи Facebook обратили внимание на то, что свою заглавную фотографию в социальной сети пилот с мая 2015 года совместил с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских пользователей, заподозривших летчика в симпатиях к России.

Позже выяснилось, что Акопов - уроженец Донецка, до 2013 года работал в "Донбассаэро", но после событий 2014 года устроился на работу в иностранную компанию. Налет опытного пилота составляет почти 14 тысяч часов, стаж - 31 год.