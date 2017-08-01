Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: слет бывших эсэсовцев в Эстонии противоречит решениям ЕС по борьбе с расизмом

Политика
1 августа, 23:58 UTC+3

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Таллином "взят курс на сознательную популяризацию фашизма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Состоявшийся 29 июля в Эстонии слет ветеранов эстонской дивизии "Ваффен СС" является "позорной практикой" и противоречит духу решений Совета ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД России.

"Такие сборища противоречат духу решения Совета Европейского союза 2008/913/JHA от 28 ноября 2008 года по борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами уголовного права, запрещающего подстрекательство к насилию или ненависти, если они проявляются в актах оправдания, отрицания или умаления тяжести преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, включая холокост", - отмечается в документе.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что Таллином "взят курс на сознательную популяризацию фашизма", что непозволительно для современного европейского государства и страны, председательствующей в Совете ЕС.

На Смоленской площади назвали мероприятие "шабашом" и отметили, что в нем принимали участие не только ветераны-эсэсовцы, в том числе члены карательных отрядов, действовавших за пределами Эстонии, но и их "современные поклонники" и даже детские организации.

Слет памяти легионеров 20-й гренадерской дивизии СС проводится в Эстонии ежегодно. В этом году съезд прошел 29 июля в Синимяэ на северо-востоке страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Эстония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Польша ждет от Германии военных репараций
7
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
Темы дня
Новости партнеров
Реклама