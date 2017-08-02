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МО РФ: необходимо активизировать гуманитарную работу ООН в зонах деэскалации в Сирии

Политика
2 августа, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

При этом подчеркивается важность продолжения международных усилий на площадках Астаны и Женевы

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин призвал ООН активизировать гуманитарную деятельность организации в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны по итогам встречи замглавы российского военного ведомства с заместителем спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддином Рамзи, которая состоялась в среду в Москве.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся урегулирования сирийского конфликта, добавили в МО РФ.

"При этом была подчеркнута важность продолжения международных усилий на площадках Астаны и Женевы по содействию сирийцам в поиске путей деэскалации, укреплении и консолидации режима прекращения боевых действий, борьбе с терроризмом, по решению гуманитарных проблем и созданию благоприятных условий для политического урегулирования", - сказали в российском военном ведомстве.

"Фомин отметил усилия ООН по содействию контактам в астанинском формате и достигнутый прогресс в отношении соблюдения режима прекращения боевых действий, а также акцентировал внимание на необходимости активизации гуманитарной деятельности ООН в зонах деэскалации в Сирии", - подчеркнули в Минобороны РФ.

По результатам встречи заместитель министра обороны РФ и заместитель спецпосланника генсекретаря ООН условились продолжить взаимодействие по Сирии, добавили в министерстве.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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