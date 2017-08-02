Россия не считает запуск Ираном ракеты-носителя нарушением ядерной сделки

Шарапова снялась с турнира WTA в Стэнфорде из-за травмыСпорт 2 августа, 22:08
В Москве ночью и утром ожидается гроза и усиление ветраОбщество 2 августа, 22:02
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 21:54
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войнуПолитика 2 августа, 21:51
За индивидуальный подход: регионы разошлись во мнениях о возрождении вытрезвителейОбщество 2 августа, 21:28
Сборная России завоевала серебро в стрельбе по движущейся мишени на чемпионате ЕвропыСпорт 2 августа, 21:28
Эксперты не ждут повторения истории "Югры"Экономика и бизнес 2 августа, 21:20
Супруг Елизаветы II завершил исполнение своих общественных обязанностейМеждународная панорама 2 августа, 21:15
СМИ: Неймар согласовал с ПСЖ условия пятилетнего контракта на €150 млнСпорт 2 августа, 21:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия не считает осуществленный Ираном запуск ракеты-носителя "Симург" нарушением ядерной сделки, заключенной Тегераном с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее западные члены "шестерки" направили письмо в Совет Безопасности, в котором утверждали, что запуск ракеты противоречит резолюции 2231, принятой в поддержку ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "В нашем понимании СВПД, это [запуск ракеты] - не является нарушением соглашения, потому что это касается других вещей, которые не были напрямую вписаны в СВПД", - сказал Небензя.
Иран 27 июля провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.
США и их союзники полагают, что Иран, проводя космические запуски, совершенствует технологию создания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерных заряд.