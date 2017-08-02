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Россия не считает запуск Ираном ракеты-носителя нарушением ядерной сделки

Политика
2 августа, 20:55 UTC+3 ООН ООН 2, августа. /ТАСС

Ранее западные члены "шестерки" направили письмо в СБ ООН, в котором утверждали, что запуск ракеты противоречит резолюции 2231

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ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия не считает осуществленный Ираном запуск ракеты-носителя "Симург" нарушением ядерной сделки, заключенной Тегераном с "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия). Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее западные члены "шестерки" направили письмо в Совет Безопасности, в котором утверждали, что запуск ракеты противоречит резолюции 2231, принятой в поддержку ядерного соглашения - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "В нашем понимании СВПД, это [запуск ракеты] - не является нарушением соглашения, потому что это касается других вещей, которые не были напрямую вписаны в СВПД", - сказал Небензя.

Иран 27 июля провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург", способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

США и их союзники полагают, что Иран, проводя космические запуски, совершенствует технологию создания межконтинентальных баллистических ракет, которые могут нести ядерных заряд.

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Небензя, Василий Алексеевич
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Ситуация вокруг Ирана
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