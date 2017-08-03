К перемирию в Сирии за сутки присоединились 36 поселений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Еще 36 населенных пунктов присоединились к перемирию в Сирии, 27 из них расположены в провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"В течение суток подписано 36 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях: Хомс - 5, Идлиб - 4 и Алеппо - 27. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2131", - сообщает министерство. При этом новых соглашений с вооруженными формированиями достигнуто не было.

Российские специалисты зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня (семь - в провинции Алеппо, по одному - в провинциях Дамаск и Хама). Их турецкие коллеги заявили о четырех инцидентах (по два - в провинциях Дамаск и Хама).

Центр по примирению враждующих сторон за день провел четыре гуманитарных акции, передав жителям Алеппо и Латакии 2,7 тонны продуктов. Продовольствие получили 837 человек, уточняется в бюллетене. Российские военные медики оказали помощь 357 сирийцам. Кроме того, самолет авиакомпании "Абакан эйр" доставил в район города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов по линии ООН.

В четверг утром Минобороны РФ объявило о заключении договоренности о работе третьей зоны деэскалации, которая будет расположена севернее сирийского города Хомс. В ведомстве уточнили, что режим прекращения огня вступает в силу с полудня четверга. Всего в Сирии предполагается создать четыре зоны деэскалации.