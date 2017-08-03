Всемирный конгресс татар поддержал сохранение должности президента в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар в четверг поддержал сохранение должности президента в Республике Татарстан. Об этом говорится в резолюции, которая была принята в четверг по итогам VI съезда Всемирного конгресса татар.

"Поддерживаем обращение Государственного совета Татарстана (было принято 11 июля 2017 года) о сохранении должности президента Республики Татарстан как положительно зарекомендованной формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа", - говорится в тексте документа.

Должность президента в Татарстане сохраняется в силу действия договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана. Срок действия этого документа истекает в августе 2017 года. Позиция Кремля по возможности продления договора будет сформулирована и озвучена соответствующим образом, отмечал в июле этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошедшем съезде за продление договора высказался председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

"Этот документ непременно нужно пролонгировать и утвердить федеральным законом, в основе которого заложены народные интересы", - сказал он.

В свою очередь первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил уверенность, что Татарстан найдет общий язык с руководителями страны в этом вопросе.

Участники съезда в резолюции также отметили, что на важном историческом этапе договор сыграл позитивную роль в этнокультурном, социально-экономическом и общественно- политическом развитии Татарстана и Российской Федерации в целом.

Договор о полномочиях

Договор "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" был подписан 26 июня 2007 года президентами России и Татарстана Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым сроком на 10 лет.

В договоре в числе прочего указано, что Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономические связи с субъектами и административно-территориальными образованиями иностранных государств, участвует в деятельности специально созданных для этих целей органов международных организаций, а также заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей по согласованию с МИД России.

VI съезд Всемирного конгресса татар проходит со 2 по 6 августа в городе Казань. Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья.

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года, и собирался впоследствии каждые пять лет.