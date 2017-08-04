Путин заявил, что РФ и Болгарию во все времена связывали узы братской дружбы

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Болгарии Румена Радева по случаю 25-летия со дня заключения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Российско-болгарские отношения имеют давнюю и богатую историю. Во все времена их основой служили узы братской дружбы, культурной и духовной близости, связывающие наши народы", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что договор, заключенный в 1992 году, помог расширить сотрудничество между Москвой и Софией, увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, активизировать сотрудничество в энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Вместе с тем, Путин отметил, что в двусторонних отношениях остается значительный незадействованный потенциал.
"Уверен, что еще одна юбилейная дата, которую предстоит отметить в марте следующего года - 140-летие освобождения Болгарии от османского ига - будет ознаменована наращиванием совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки дня", - добавил президент.
Путин пожелал Радеву здоровья и успехов, а гражданам Болгарии - благополучия и процветания.