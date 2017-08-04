Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин заявил, что РФ и Болгарию во все времена связывали узы братской дружбы

Политика
4 августа, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

По словам президента России, в отношениях двух стран "остается значительный незадействованный потенциал"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил главу Болгарии Румена Радева по случаю 25-летия со дня заключения Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Российско-болгарские отношения имеют давнюю и богатую историю. Во все времена их основой служили узы братской дружбы, культурной и духовной близости, связывающие наши народы", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что договор, заключенный в 1992 году, помог расширить сотрудничество между Москвой и Софией, увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, активизировать сотрудничество в энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Вместе с тем, Путин отметил, что в двусторонних отношениях остается значительный незадействованный потенциал.

"Уверен, что еще одна юбилейная дата, которую предстоит отметить в марте следующего года - 140-летие освобождения Болгарии от османского ига - будет ознаменована наращиванием совместной работы по всем вопросам двусторонней повестки дня", - добавил президент.

Путин пожелал Радеву здоровья и успехов, а гражданам Болгарии - благополучия и процветания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Болгария
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама