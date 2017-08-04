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Песков не стал комментировать созыв в США жюри присяжных по делу о влиянии РФ на выборы

Политика
4 августа, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российские власти не раз говорили о полной абсурдности и беспочвенности скандала в США по поводу якобы вмешательства Москвы в американские выборы

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль не намерен комментировать решение спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося разбирательством по поводу утверждений о вмешательстве России в американские выборы, сформировать жюри присяжных.

"Это не наш вопрос", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы неоднократно говорили о полной абсурдности и беспочвенности Russiagate [скандала в США по поводу якобы вмешательства России в выборы в этой стране]", - подчеркнул он.

По данным The Wall Street Journal, жюри присяжных было созвано несколько недель назад. Данный шаг, как отмечает издание, свидетельствует, "что разбирательство, которое ведет Мюллер, активизируется". Вместе с тем не ожидается, что оно завершится раньше, чем через несколько месяцев.

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" за расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США и утверждений о взаимодействии предвыборного штаба Трампа с РФ. Между тем президент США и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также называла беспочвенными обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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