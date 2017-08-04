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Патрушев обсудил с главой Совбеза Абхазии взаимодействие силовиков двух стран

Политика
4 августа, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Секретари Советов безопасности двух стран, в частности, обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета безопасности Абхазии Мухамедом Килбой. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Мухамед Килба обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии, вопросы взаимодействия по линии силовых и правоохранительных органов, а также подписали План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.

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