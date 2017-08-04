Патрушев обсудил с главой Совбеза Абхазии взаимодействие силовиков двух стран

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболуСпорт 4 августа, 16:54
Оливер Стоун раскритиковал введение США новых санкций против РоссииМеждународная панорама 4 августа, 16:43
Шаманка предсказала: чем саамская деревня привлекает туристов со всего мираВ стране 4 августа, 16:31
СМИ: Киев выплатил МВФ первый взнос по программе помощи от 2014 годаЭкономика и бизнес 4 августа, 16:25
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7Космос 4 августа, 16:10
Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нетСпорт 4 августа, 16:07
Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛАСпорт 4 августа, 15:59
Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решениемСпорт 4 августа, 15:53
"Мои дела, цари, узрите": следы творчества Перси Шелли в современной поп-культуреКультура 4 августа, 15:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета безопасности Абхазии Мухамедом Килбой. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.
"Николай Патрушев и Мухамед Килба обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии, вопросы взаимодействия по линии силовых и правоохранительных органов, а также подписали План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.