Патрушев обсудил с главой Совбеза Абхазии взаимодействие силовиков двух стран

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета безопасности Абхазии Мухамедом Килбой. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Мухамед Килба обсудили общие стратегические задачи, направленные на обеспечение национальной безопасности России и Абхазии, вопросы взаимодействия по линии силовых и правоохранительных органов, а также подписали План сотрудничества между аппаратами советов безопасности двух стран на 2017-2018 годы", - говорится в сообщении.