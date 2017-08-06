Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Тегеране укрепление зон деэскалации в Сирии

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Представители России, Турции, Ирана обсудят в Тегеране 8-9 августа укрепление зон деэскалации в Сирии. Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров на полях регионального форума АСЕАН в Маниле.
"С турецким коллегой (министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу - прим. ТАСС) обсудили ситуацию с выполнением договоренностей в рамках астанинского процесса, обсудили подготовку очередной встречи представителей России, Турции и Ирана, которая состоится в Тегеране 8-9 августа, - сказал Лавров. - На ней будет продолжен разговор по дальнейшему укреплению режима зон деэскалации".
Министр напомнил, что уже функционируют три таких зоны - на юге Сирии, в Восточной Гуте и севернее Хомса. "Сейчас идет работа над наиболее крупной и, наверное, наиболее сложной зоной в провинции Идлиб", - отметил глава МИД РФ.