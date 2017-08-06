Лавров считает, что с Тиллерсоном удалось найти понимание по вопросам ДРСМД

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерамиСпорт 6 августа, 15:49
Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболуСпорт 6 августа, 15:37
Арбитр Кирилл Левников переведен в ФНЛ на несколько матчейСпорт 6 августа, 15:32
Сборная Канады по хоккею обыграла "Сочи" в матче предсезонного турнираСпорт 6 августа, 15:28
Глава IAAF заявил, что победа Гэтлина - не идеальный сценарий финала ЧМ в беге на 100 мСпорт 6 августа, 15:26
Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетикеСпорт 6 августа, 15:12
Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матчеСпорт 6 августа, 15:08
Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМСпорт 6 августа, 14:52
Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в ОлимпиадуСпорт 6 августа, 14:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось достичь понимания по организации диалога по вопросам Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности, - сказал он. - Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, поручения нашим экспертам будут даны".
Лавров отметил, что на встрече с Тиллерсоном затрагивались и иные вопросы стратегической стабильности. "К февралю 2018 года должны быть достигнуты полностью все ограничения, которые установлены Договором о стратегических наступательных вооружениях, соответствующий двусторонний механизм должен обеспечить, чтобы стороны свои обязательства выполнили", - напомнил глава МИД РФ.