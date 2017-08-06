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Лавров считает, что с Тиллерсоном удалось найти понимание по вопросам ДРСМД

Политика
6 августа, 14:38 UTC+3

Глава МИД РФ завил, что стороны пытаются наладить прагматичный диалог по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном удалось достичь понимания по организации диалога по вопросам Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорили о том, что необходимо наладить профессиональный, деполитизированный, прагматичный диалог по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности, - сказал он. - Мне показалось, что мы нашли понимание у государственного секретаря, поручения нашим экспертам будут даны".

Лавров отметил, что на встрече с Тиллерсоном затрагивались и иные вопросы стратегической стабильности. "К февралю 2018 года должны быть достигнуты полностью все ограничения, которые установлены Договором о стратегических наступательных вооружениях, соответствующий двусторонний механизм должен обеспечить, чтобы стороны свои обязательства выполнили", - напомнил глава МИД РФ.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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