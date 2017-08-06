Лавров назвал АСЕАН авторитетным региональным объединением

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) утвердилась в качестве авторитетного регионального объединения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании Россия - АСЕАН в воскресенье в Маниле.
"АСЕАН уверенно утвердился в качестве авторитетного регионального объединения", - сказал он.
По словам Лаврова, Россия уверена, что "реализация намеченных до 2025 года планов развития сообщества АСЕАН, укрепление его внутренней взаимосвязанности будет способствовать консолидации позиции разветвленной системы региональных интеграционных механизмов".
"Рассчитываем, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс выполнению договоренностей, которые были достигнуты на сочинском саммите Россия - АСЕАН в мае 2016 года, которые нацелены на то, чтобы вывести наши отношения на стратегический уровень", - отметил глава МИД РФ.