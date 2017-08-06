Лавров пришел на гала-ужин в Маниле в национальной филиппинской рубашке

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Первый день рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Манилу завершается официальным ужином от имени главы МИД Филиппин Алана Кайетано. По традиции на него все министры, участвующие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), меняют строгие костюмы на национальные одежды принимающей стороны.

Фотографии глав внешнеполитических ведомств в национальных филиппинских рубашках выложила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В этот раз организаторам мероприятия удалось подобрать национальный костюм для российского министра. В прошлом году в Вьентьяне Лавров был вынужден прийти на торжественный прием в костюме, поскольку подготовленная организаторами национальная лаосская рубашка оказалась ему мала.

Глава МИД РФ прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, чтобы принять участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Министр уже провел ряд двусторонних встреч, в том числе с главами внешнеполитических ведомств Турции, КНР, а также госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.